История вопроса

В период пандемии коронавируса в условиях отсутствия работы и средств к существованию обостряются проблемы бездомных и мигрантов. Десятки тысяч трудовых мигрантов, потерявших работу в России, вынуждены искать деньги на жильё и еду. Власти их стран не заинтересованы в возвращении соотечественников на родину, поскольку приток большого количества безработных может спровоцировать социальный взрыв.

Ранее каждый из мигрантов, работая в России и отправляя деньги на родину, кормил 5-7 человек родственников и близких. Сейчас большая часть гастербайтеров не может получить помощь из дома - в большинстве случаев отправленные ими ранее деньги не накапливались, а проедались. Люди, чей труд и денежные переводы ранее помогали держаться на плаву экономикам ряда стран СНГ, сейчас оказались никому не нужны.

Специалисты прогнозируют рост преступности в России.