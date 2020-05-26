Душанбе, 26 мая 2020, 14:14 — REGNUM В Душанбе специальным рейсом «Уральских авиалиний» сегодня, 26 мая, из Екатеринбурга были доставлены депортированные таджикистанцы, сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана.
Всего на родину прибыли 159 граждан Таджикистана, находившиеся в России в центрах временного содержания иностранных граждан на протяжение нескольких месяцев.
Тем же рейсом в Душанбе также были доставлены тела двоих погибших таджикистанцев.
Напомним, днём ранее, 25 мая, спецрейсом авиакомпании «ЮтЭйр» в Таджикистан вернулись 237 граждан страны. Все они помещены на карантин в зону отдыха в Ромитском ущелье. Вечером этот борт вывез из Таджикистана 224 гражданина России — в том числе 50 российских педагогов и членов их семей.