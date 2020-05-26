Москва, , 14:14 — REGNUM Рекордное число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве позволяет говорить об ослаблении власти новой инфекции. При этом не стоит забывать мерах профилактики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Статистика по заболеваниям пандемией коронавируса в Москве с апреля месяца демонстрировала пугающий рост. На сегодняшний день она превысила 169 тысяч человек, это, действительно, серьезный уровень проникновения с учетом очень высокой плотности населения в российской столице.

Важно отметить что на фоне повышенного тревожного внимания к коронавируса очень мало пока говорят об эффективности лечения болезни и своеобразном российском достижении — уровень смертности у нас в несколько раз ниже, чем в странах ЕС и США.

Сегодня общее число выздоровевших москвичей приблизилось к 62 тысячам человек. Это значит, что и в этом важнейшем показателе мы увидим своеобразный разгон положительной и жизнеутверждающей динамики.

Уверен, что сегодня надо помнить о соблюдении строгого режима изоляции на фоне первых послаблений от правительства Москвы. При исполнении оптимистичного сценария к обычной жизни москвичи вернутся не ранее июля», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки (25 мая) в Москве выздоровели рекордное количество пациентов с коронавирусом, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

Читайте также: В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом