Екатеринбург, , 14:13 — REGNUM В Свердловской области спустя почти утки после ураганного ветра без электричества остаются 5870 человек. Таковы данные на 15:00 по местному времени 26 мая приводит пресс-служба регионального управления МЧС.

Среди них жители восьми населённых пунктов. До сих пор не все потребители подключены к электроснабжению в таких городах как Асбест, Алапаевск, Верхняя Пышма, Богданович, Артёмовский, Сысерть, Каменск-Уральский и Арамиль.

Аварийно-восстановительные работы сейчас продолжаются. На них заняты 33 бригады энергетиков, состоящие из 94 человек и 25 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ветер силой 23−28 метров в секунду обрушился на Средний Урал 25 мая. Без света, по оценке губернатора Евгения Куйвашева, остались более 100 тыс. человек.

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