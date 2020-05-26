Буйнакск, Дагестан, , 14:23 — REGNUM Обсерватор для размещения людей, контактировавших с больными COVID-19, развернули в дагестанском Буйнакске. Он расположен рядом с полевым госпиталем Министерства обороны РФ, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе администрации города.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией были переброшены два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек. Один из них военные развернули в Буйнакске, прием пациентов в госпитале начался 25 мая.

«За последние сутки здесь же, вблизи госпиталя, развернут обсерватор, где установлены специальные палатки, рассчитанные на 250 койко-мест. Здесь будут размещены лица, имевшие контакт с больными», — сказано в сообщении.

В администрации Буйнакска также отметили, что созданные в полевом госпитале условия позволяют пациентам с COVID-19 проходить углубленное медобследование, получать достоверные сведения по анализам на наличие инфекции. В распоряжении медиков имеются аппараты искусственной вентиляции легких, рентгенографические аппараты, гематологические и биохимические анализаторы крови и другая современна медицинская техника.

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