Уфа, , 14:21 — REGNUM Более 30 человек, которые перенесли COVID-19, сдали плазму крови в Башкирии. Об этом 26 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

По его словам, в регионе продолжают работу по ее сбору. Так, 27 мая плазму крови будут принимать у сотрудников РКБ им. Куватова, которые перенесли эту инфекцию и состояние здоровья которых позволяет быть донорами. Для этих целей около здания этой больницы будет работать передвижной модуль для заготовки компонентов крови.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что главой региона Радием Хабировым был подписан указ о денежных выплатах донорам, которые перенесли коронавирус.

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