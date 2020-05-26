Орск, Оренбургская область, , 14:05 — REGNUM В Орске Оренбургской области из-за вспышки коронавирусной инфекции на заводе «Орскнефтеоргсинтез» около 300 человек могут поместить в обсерватор на базе местного санатория. Об этом 26 мая сообщила во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Среди заводчан 18 человек с пневмонией получают лечение в больнице. Еще 12 человек с клиническими проявлениями респираторных инфекцией на дому, все они прошли исследование с помощью компьютерного томографа — пневмония не выявлена. «Итого 30 человек имеют отношение к заводоуправлению ОНОСа», — сказала глава минздрава области и подчеркнула, что в это число входят не только сотрудники завода, но и члены их семей, а также сотрудники частного охранного предприятия, оказывающего свои услуги «Орскнефтеоргсинтезу».

Савинова убедительно попросила в очередной раз население соблюдать режим самоизоляции. Она отметила, что большое количество контактных граждан находится на домашнем карантине.

Сегодня, 26 мая, на заседании оперштаба будет рассматриваться вопрос о максимальной госпитализации контактных лиц в обсерваторы с двумя целями. «Первая — достаточно сложно медикам такое количество очагов ежедневно осматривать, объезжать — свыше 300 у нас контактных. Это первая задача. Проще будет это делать, если все контактные будут наблюдаться в условиях санатория. Но естественно, это не курорт, не санаторий, это обсерватор! Каждый будет находиться в комнате с членами своей семьи. Ну и вторая задача — нам нужно минимизировать риски для жителей Орска. Поскольку мы должны быть убеждены, что не будут нарушения самоизоляции», — сказала министр.