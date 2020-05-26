Нур-Султан, , 14:04 — REGNUM Детские сады в Нур-Султане заработают в обычном режиме в середине июня 2020 года. Об этом 26 мая заявил аким (глава) казахстанской столицы Алтай Кульгинов на брифинге.

По его словам, в обычное время детские сады Нур-Султана посещают 50 тыс. детей. На сегодняшний день в дежурные группы ходит 3 тыс. детей. Кульгинов отметил, что в сложившихся условиях нет смысла открывать детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в Казахстане выявили 8969 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4560 человек, скончались 35 пациентов.

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