Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве не рассматривается возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте из-за упавшего трафика. Об этом сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов в интервью изданию «Нож».

"Мы считаем, что это неправильно, и даже не рассматриваем такой сценарий», — сказал вице-мэр.

По его словам, в условиях распространения коронавируса нелегко всем, и «если мы увеличим цену, то люди точно к нам не вернутся».

Ликсутов отметил, что сейчас действует правило — срок действия билетов пассажиров, которые мало пользовались городским транспортом в режиме самоизоляции, продлят сроки действия билетов.