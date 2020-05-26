Москва, , 14:03 — REGNUM Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался называть возможные даты проведения парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию РФ. О них объявит сам глава государства, заявил Песков 26 мая журналистам.

Представителя Кремля спросили о том, началась ли подготовка к параду и голосованию и возможно ли, что эти события состоятся в один день. Песков призвал дождаться официального объявления дат президентом Владимиром Путиным. Он пояснил, что решение будет зависеть, в том числе, от обстановки по коронавирусу.

«Давайте дождемся, когда глава государства сообщит о своём решении», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должен был состояться в Москве 9 мая 2020 года, однако был отменён из-за пандемии коронавируса. Дата голосования по поправкам к Конституции не была объявлено официально, возможной датой до пандемии называлось 22 апреля.