Екатеринбург, , 14:05 — REGNUM Сразу 229 человек, переболевших новой коронавирусной инфекцией, выписали в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Теперь в регионе подтверждено 1499 случая выздоровления пациентов, которые до этого переболели COVID-19. За минувшие сутки количество выздоровевших оказалось больше, чем новых заражённых (207).

В регионе продолжают болеть 53 пациента в тяжёлом состоянии (34 лежат в реанимации, из них 17 — на искусственной вентиляции лёгких), 101 — в средней тяжести, остальные (их количество не называется) — в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в области подтверждено 4190 случаев выявления коронавируса.

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