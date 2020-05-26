Черкесск, , 13:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии простились со школой выпускники 2020 года. Более 7000 школьников услышали последние звонки в онлайн-режиме. Среди них около 5000 девятиклассников и 2000 выпускников 11-х классов, пишет РИА «Караачаево-Черкесия».По словам главы республики Рашида Темрезова, несмотря на то, что праздничные мероприятия приходится проводить в онлайн-режиме из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, все равно этот день для каждого из выпускников запомнится, ведь он означает, что они стали взрослыми и вступают в новую жизнь.

Как отметила министр образования КЧР Инна Кравченко, в день последнего звонка в соцсетях был устроен масштабный флешмоб, участниками которого стали педагоги, представители духовенства и общественности республики. Для выпускников прозвучали поздравления, песни, напутствия во взрослую жизнь.