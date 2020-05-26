Сочи, Краснодарский край, , 13:51 — REGNUM День города в Сочи, который в этом году состоится 30 мая, планирую провести в онлайн-формате, сообщила 26 мая пресс-служба администрации города-курорта.

Вместо традиционных гуляний, концертов, спортивных состязаний, которые традиционного проводятся в Сочи в этот день, горожанам предложат принять участие в телемарафоне, который состоится на краевом канале «Кубань 24», а также на официальном сайте администрации города Сочи sochi.ru и сайте kuban24. tv 30 мая с 13:00 до 18:00. Он свяжет города России и зарубежные города-побратимы, черноморские курорты и муниципалитеты Краснодарского края. На прямую связь со студиями в Сочи и Краснодаре выйдут Почётные граждане города Сочи, общественные и политические деятели. Жителей Сочи поздравят Виталий Игнатенко, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух, Михаил Галустян, Александр Карелин и многие другие. Также в эфире в рамках телемарафона впервые прозвучит официальный гимн Сочи. Он написан ко Дню города композитором, Народным артистом России Алексеем Евсюковым, его исполнитсочинский симфонический оркестр под управлением Антона Лубченко.

Не оставят жителей и без мероприятий в оффлайн-режиме: по городу будут курсировать экскурсионные автобусы «Матрешки» с артистами, которые дадут концертные выступления во дворах горожан.

Напомним, с 31 марта на территории Краснодарского края, в том числе и в Сочи действует карантин в связи с угрозой коронавируса. Срок действия карантина — до 6 июня.