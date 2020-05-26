Новосибирск, 26 мая 2020, 13:50 — REGNUM Новосибирское управление СКР проверяют информацию о невыплате водителям скорой помощи положенных доплат за COVID-19.
В ведомстве уточнили, что сегодня, 26 мая, в ходе мониторинга в интернете была обнаружена публикация, в которой водители учреждения «Медтранс», которое предоставляет автотранспорт и услуги водителей для нужд скорой медицинской помощи в Новосибирске, пожаловались, что не получили доплаты за работу в условиях распространения коронавируса.
«Следователи СКР проверят указанную информацию в рамках ранее зарегистрированной доследственной проверки по обращению другого водителя данной организации», — уточнили в региональном управлении СКР.
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