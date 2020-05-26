Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последнее время, позволяет взглянуть на ситуацию с оптимизмом, но окончательные выводы делать рано. Об этом на канале Общественного телевидения сказал руководитель Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Он отметил, что после того, как начали снимать основные карантинные ограничения, прошло немного времени, чтобы делать окончательные выводы.

«Пока у нас есть основание для осторожного оптимизма, поскольку ограничения были сняты 18 мая и прошла только неделя. Подождем, когда пройдет 2−3 недели после отмены ограничений, а тем более после упразднения чрезвычайного положения», — сказал Церцвадзе.

Напомним, режим чрезвычайного положения и комендантский час были отменены в Грузии с 23 мая. Тем не менее в стране продолжают действовать ряд карантинных ограничений.

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