Рим, , 13:52 — REGNUM Бросающие медицинские маски и перчатки на улицах Рима теперь могут быть оштрафованы в размере от €25 до €500. Распоряжение о введении таких штрафов 26 мая подписала мэр города Вирджиния Раджи, сообщает издание Roma Today.

Согласно распоряжению, в столице Италии запрещено бросать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски, на улицах, тротуарах, в парках, на площадях и набережных Тибра и на пляжах приморского района Остия (относится к римской администрации). За данные действия теперь предусмотрен штраф в размере от €25 до €500.

Также, по данным журналистов издания, известно, что с момента начала смягчения карантинных мер 4 мая текущего года общественные места Рима оказались усыпаны масками и перчатками.

При этом власти указывают выбрасывать данный мусор в спецконтейнеры, которые находятся на выходе в римских учреждениях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории Италии было выявлено более 230 тысяч заразившихся коронавирусом при около 33 тыс. летальных исходах и примерно 142 тыс. выздоровевших.