Улан-Батор, , 13:48 — REGNUM В Монголии четыре пациента выздоровели и выписаны из больницы. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу на ежедневном брифинге.

«Сегодня утром чартерным рейсом Москва-Улан-Батор в Монголию прибыли 171 граждан. Из них 6 граждан изолированы в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний. Сегодня 4 студента, которые ранее прибыли из Москвы, выздоровели и выписаны из больницы. Подтвержденных новых случаев нет», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом число выздоровевших в Монголии достигло до 37 а количество зараженных остается прежним-145.

Отметим, Монголия продолжает эвакуацию своих граждан из зарубежных стран. Утром 26 мая приземлился чартерный рейс из Москвы с 171 гражданином Монголии.

«В условиях, когда в России, в том числе в Москве, интенсивно распространяется эпидемия коронавируса нового типа, главной задачей нашей страны является обеспечение безопасности здоровья и жизни студентов и граждан, проживающих в России. В России проживают 4000 граждан Монголии, 3000 из них являются студентами и за прошедший срок мы эвакуировали 2000 из них. Остались 1074 студентов, 764 из них будут эвакуированы сегодня и завтра, остальные студенты решили остаться в России», — сообщил директор консульского департамента МИД Монголии Лханаажавын Монхтушиг.

По данным МИД, с января 2020 года, когда вирус начала распространяться в КНР, Монголия эвакуировала более 62 тысяч граждан.