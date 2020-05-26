Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Граждан России вывезут из Молдавии вывозным рейсом. Об этом сообщает 26 мая официальный канал сервиса Госуслуг.

Согласно предварительному графику, рейс авиакомпании Air Moldova 9U 581 направится из Кишинева в Петербург 27 мая. В «Пулково» его ждут в 13:10 мск. Рейс попал в график эвакуационных перелетов лишь 26 мая.

«Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия», — подчеркивают представители Госуслуг.

Зарегистрироваться на рейс необходимо в онлайне. «Количество мест на борту ограничено», — предупреждают служащие.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально предполагалось, что до конца мая в Петербург прибудут только семь эвакуационных рейсов с соотечественниками.

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