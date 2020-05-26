Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Разработчики из Valve анонсировали новый «боевой пропуск» для Dota 2, посвящённый чемпионату миру The International. Полный список нововведений был опубликован 26 мая на официальном сайте игры.

Главной особенностью нового боевого пропуска станет возможность создавать гильдии и приглашать в них единомышленников. За повышения общего уровня гильдии все её члены будут получать различные награды.

Напомним, 25% от продаж боевого пропуска пойдут в призовой фонд чемпионата The International 2020. Даты его проведения пока не сообщаются, так как турнир был перенесён из-за пандемии коронавируса.

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