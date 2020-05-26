Стокгольм, , 13:40 — REGNUM Сегодня, 26 мая, состоялся выход ролевого экшена Minecraft Dungeons на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Релизный трейлер проекта был опубликован на официальном YouTube-канале франшизы Minecraft.

В релизном трейлере разработчики показали, как команда геймеров сражается с различными чудовищами в опасном подземелье. Игру уже можно приобрести в онлайн-магазинах Microsoft, PlayStation и Nintendo.

Напомним, Minecraft Dungeons — это спин-офф популярной игры-песочницы Minecraft от шведской студии Mojang. В нём игрокам предстоит охотиться за сокровищами и противостоять опасным монстрам в команде до четырёх человек.

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