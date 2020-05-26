Киров, , 13:38 — REGNUM Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор, доктор социологических наук Екатерина Митягина назначена на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.

Победитель конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Митягина Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей»

Екатерина Митягина имеет более 10 лет управленческого опыта в сфере образования, науки и молодежной политики. Автор более 80 научных и учебно-методических работ на русском и английском языках, член Российского общества социологов, эксперт Общественной палаты Кировской области. Была директором КОГБУ ДО «Центр технического творчества» (региональный оператор сети детских технопарков «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование»), директором КОГАУ «Областной дворец молодежи», деканом социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет». Екатерина является также мастером спорта по лыжным гонкам. Хобби: путешествия, чтение, фотография и спорт (плавание, волейбол).

До настоящего назначения Екатерина Митягина работала заместителем директора Политехнического института Вятского государственного университета. В ее задачи входило участие университета в проекте «Университетский консорциум исследователей больших данных» — объединение образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущих разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.

«Новое время требует от университетов современных подходов и принципов в бизнес-процессах и управлении на основе анализа данных. Главной своей целью в должности проректора вижу содействие в выстраивании системы управления вузом на основе оперативного сбора актуальных данных, характеризующих состояние всех областей деятельности университета. В списке задач стоит поиск и привлечение абитуриентов через анализ их цифровых следов, повышение эффективности онлайн-обучения, расчет показателей и рейтингов для оценки влияния университета на общество, создание инструментов для работы с выпускниками через анализ их социальных портретов и многое другое», — поделилась Екатерина Митягина.

Приглашение на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатерина Митягина получила после победы в специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020».

«Конкурс «Лидеры России» несомненно предоставляет новые возможности всем победителям. Если ты хочешь участвовать в конкурсе, ты должен четко осознавать свои личные и профессиональные цели. Во время прохождения всех испытаний у тебя появляется возможность дополнить эти цели новыми смыслами. С победой в конкурсе твои ресурсы значительно расширяются. Мне предложили новую должность в Вятском государственном университете со сложной и амбициозной целью и шансом заниматься тем, что я считаю действительно важным. Университет имеет достаточно сильную команду для решения задач управления на основе анализа данных. В этой команде есть профессионалы в IT-сфере, PR, социологии, психологии, инженерии, экономике, юриспруденции и др. Руководство нашего вуза всегда приглашает в команду креативно мыслящих профессионалов, со сформированными смыслами и пониманием основных векторов развития. Конкурс «Лидеры России» также показал, какой должна быть настоящая команда. Это касается и организаторов, и участников, несомненных профессионалов своего дела», — рассказала Екатерина Митягина.

Сейчас она с нетерпением ждет встречи с наставником по конкурсу «Лидеры России», которая, по ее мнению, даст возможность получить критическую оценку своих идей, мыслей и планов. Профессор надеется, что наставник будет сопровождать ее в новой должности и поможет максимально эффективно реализовать себя в ней.

«Хочется также поздравить АНО «Россия — страна возможностей» с двухлетием и пожелать держать такую же высокую планку по реализации проектов и конкурсов, на которую хочется равняться!», — добавила проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России — 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне (2017 — 2018 годы) пришло 199 тыс. заявок на конкурс, во втором (2018 — 2019 годы) — 227 тыс. заявок. В сезоне 2019−2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 подано на специализацию «Наука» и 9745 — на специализацию «Здравоохранение».

Конкурс поддерживают партнеры, которыми выступают крупнейшие российские компании: РЖД, Сбербанк, «Газпром нефть», «Россети», «Ростелеком», «Росатом», «Норникель», «Ростех», «Интер РАО», «Роснефть», «Русгидро», «Сибур», «Роскосмос», НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «ЛитРес» и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.