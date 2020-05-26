Киров, 26 мая 2020, 13:38 — REGNUM Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор, доктор социологических наук Екатерина Митягина назначена на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.
Екатерина Митягина имеет более 10 лет управленческого опыта в сфере образования, науки и молодежной политики. Автор более 80 научных и учебно-методических работ на русском и английском языках, член Российского общества социологов, эксперт Общественной палаты Кировской области. Была директором КОГБУ ДО «Центр технического творчества» (региональный оператор сети детских технопарков «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование»), директором КОГАУ «Областной дворец молодежи», деканом социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет». Екатерина является также мастером спорта по лыжным гонкам. Хобби: путешествия, чтение, фотография и спорт (плавание, волейбол).
До настоящего назначения Екатерина Митягина работала заместителем директора Политехнического института Вятского государственного университета. В ее задачи входило участие университета в проекте «Университетский консорциум исследователей больших данных» — объединение образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущих разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.
Приглашение на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатерина Митягина получила после победы в специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020».
Сейчас она с нетерпением ждет встречи с наставником по конкурсу «Лидеры России», которая, по ее мнению, даст возможность получить критическую оценку своих идей, мыслей и планов. Профессор надеется, что наставник будет сопровождать ее в новой должности и поможет максимально эффективно реализовать себя в ней.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
На конкурс управленцев «Лидеры России — 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне (2017 — 2018 годы) пришло 199 тыс. заявок на конкурс, во втором (2018 — 2019 годы) — 227 тыс. заявок. В сезоне 2019−2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 подано на специализацию «Наука» и 9745 — на специализацию «Здравоохранение».
Конкурс поддерживают партнеры, которыми выступают крупнейшие российские компании: РЖД, Сбербанк, «Газпром нефть», «Россети», «Ростелеком», «Росатом», «Норникель», «Ростех», «Интер РАО», «Роснефть», «Русгидро», «Сибур», «Роскосмос», НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «ЛитРес» и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.