Бишкек, , 13:37 — REGNUM Граждан, не носящих маски во время нахождения в общественных местах или в общественном транспорте, начнут штрафовать в соответствии с законодательством Киргизии. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

По словам высокопоставленного чиновника, также будет усилена ответственность сотрудников служб безопасности торговых центров и магазинов за соблюдение санитарных норм со стороны клиентов и персонала.

«С 25 мая в городах запущен общественный транспорт. У граждан, которые передвигаются без маски, риск заражения коронавирусом остается достаточно высоким. Поэтому, в общественных местах граждане должны находиться в масках», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что из-за пандемии коронавируса власти Киргизии внесли в Кодексы о нарушениях и проступках ряд изменений, предусматривающих штраф за отсутствие защитной маски при выходе на улицу во время режима чрезвычайной ситуации — в размере от 1000 до 5 000 сомов (от 935 до 4675 рублей) и за нарушение санитарных правил — на сумму от 1000 до 20 000 сомов (от 935 до 18 700 рублей).

Читайте также: В Киргизии нарушивших домашний карантин оштрафуют на сумму до 57000 рублей