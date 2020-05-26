Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Порывистый ветер, от последствий которого в Свердловской области скончались четыре человека, не был ураганом. Об этом заявила глава уральского гидрометцентра Анна Мишарина.

Как передаёт «Новый день», Мишарина обратила внимания, что ураганом ветер признается при скорости более 33 метров в секунду. В прошедший день же была зарегистрирована скорость лишь в 23 метра в секунду.

Более того, в Свердловской области никогда не было ураганов. «За все время наблюдения максимум составил 30 метра в секунду», — отметила руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи и прокуратура проверяют обстоятельства смертей из-за последствий сильного ветра.

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