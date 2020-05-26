Оренбург, , 13:34 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 мая, выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, из них 20 носителей SARS-CoV-2 выявлены активно — на въезде на территорию области, сообщила в прямом эфире в Instagram министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

На сегодняшний день в Оренбуржье зафиксировано в общей сложности 1855 случаев заражения коронавирусом, в том числе подтвержденные референс-центром и предварительно-положительные.

В стационарах получают лечение 283 пациента. Состояние 22 пациентов оценивается как тяжелое, 15 человек находятся в реанимации, пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 134 человек оценивается как среднетяжёлое.

За сутки, на 26 мая, из больниц выписано 77 пациентов, получавших лечение от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день число оправившихся от заболевания составило 1027.