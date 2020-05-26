Москва, , 13:32 — REGNUM Московские власти не будут полностью отменять штрафы, которые были выписаны зараженным коронавирусом с помощью приложения «Социальный мониторинг». Об этом 26 мая сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Система оспаривания штрафов существует. Мы не будем рассматривать полную амнистию», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, есть люди, которые нарушают режим самоизоляции «не один раз, не пять, а десять — амнистировать эти штрафы никто не будет».

Он также добавил, что все деньги, которые собираются в виде этих штрафов, направляются на борьбу с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы, которые были выписаны жителям Москвы за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг».

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