Вильнюс, , 13:31 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 26 мая, объявил, что с начала июня будут разрешено проведение контактных спортивных мероприятий. Будет разрешено играть в баскетбол, футбол и иные виды спорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом будут сохранены ограничения: под открытым небом запрещено собираться в группах, более 300 человек, между болельщиками должна сохраняться дистанция в два метра.

Если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то с 15 июня численность групп увеличится до 500 человек под открытым небом и 150 в закрытых помещениях.

Ранее Сквернялис заявил, что карантин в Литве планируют продлить до конца июня, однако продолжать поэтапное смягчение ограничений.