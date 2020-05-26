Ташкент, , 13:23 — REGNUM Главное управление исполнения наказаний МВД Узбекистана рассекретит информацию о числе заключенных в республике. Это следует из соответствующего постановления правительства Узбекистана, опубликованного в национальной базе данные законодательства.

В перечень сведений, подлежащих рассекречиванию, входит количество лиц в местах заключения, количество и место расположения тюрем, сведения о производственной деятельности исправительных учреждений.

Кроме того, доступной станет информация о количестве смертей среди заключенных, а также о числе заключенных, в отношении которых применяются принудительные медицинские меры.

Отметим, по официальным данным, число заключенных за последние 15 лет в Узбекистане уменьшилось вдвое. На 1 января 2017 года число заключенных составило 133 на 100 тыс. населения.

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