Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM Некоторые сотрудники госпиталя, развёрнутого для пациентов с коронавиурсом в горбольнице №1 имени Семашко Ростова-на-Дону, заразились SARS-CoV-2 в транспорте. Об этом в ходе онлайн-брифинга 26 мая сообщил главврач лечебного учреждения Дмитрий Сизякин, передаёт ИА REGNUM.

«У нас есть единичные случаи [заражения коронавирусом], выявленные при регулярном мониторинге персонала. Есть несколько заносных случаев, выявленные при бессимптомном положительном тесте. При проведении расследований было выяснено, что они носят заносной характер. Заражение происходило вне госпиталя. Санитарки и медсёстры живут в области, ездят на маршрутках из близлежащих городов. Это [одна из причин] возможного заражения», — отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус получил один из работников больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. В отделении проводится дезинфекция.

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