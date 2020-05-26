Вильнюс, , 13:18 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что его пакет предложений по временному снижению подоходного налога до конца года — более ощутимая помощь населению, чем меры, которые разработаны правительством.

«Посмотрев на разные группы, что выиграют люди, которые получают минимальную зарплату, среднюю зарплату и, например, три средние зарплаты, мы видим, что по нашему плану эти изменения и эта польза будет куда как более ощутимая», — в интервью TV3 заявил Науседа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с такими утверждениями не согласны в правительстве, где утверждают, что от снижения подоходного налога больше всего выиграют лица, зарабатывающие больше всего, тогда как в настоящий момент необходимо помочь самым незащищённым слоям населения.