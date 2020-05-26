Бари, Италия, , 13:16 — REGNUM Итальянский регион Апулия постепенно возвращается к жизни после объявленных в связи с пандемией коронавируса карантинных мер.

В понедельник, 25 мая, в регионе возобновили работу спортивные залы, фитнес-клубы, бассейны, парки развлечений и аквапарки, музеи, библиотеки, архивы, образовательные заведения и частные курсы. Местным жителям разрешили выбираться на море.

«Это будет лето общей ответственности и безопасности, — сказал губернатор Апулии Микеле Эмилиано. — (Мы приняли решение об открытии пляжей), чтобы никто не смог упустить встречу с красотой Апулийского моря».

С 25 мая в Апулии разрешена рыбалка в море и внутренних водах, дрессировка лошадей и собак, груминг животных, сбор растений, фруктов и грибов.

Кроме того, власти региона разрешили доступ на еще закрытые предприятия тем сотрудникам, которые занимаются техническим обслуживанием, монтажом оборудования и санитарной обработкой помещений. Сделано это для того, чтобы уже сейчас велась подготовка к следующей волне послаблений карантинного режима.

Начали же снимать локдаун в Италии неделей ранее, 18 мая. С этого дня в стране разрешена вся коммерческая деятельность, включая работу баров, ресторанов, непродовольственных магазинов, парикмахерских, впрочем, при строгом соблюдении установленных властями санитарных правил. С 18 мая начинали работать церкви и другие учреждения культа.

22 мая на Свято-Николаевском Патриаршем подворье состоялись праздничные богослужения в день памяти перенесения святых мощей Святителя Николая чудотворца из Мир Ликийских в Барград. Божественную Литургию совершили клирики подворья. За богослужением молились с соблюдением всех требуемых карантинных мер прихожане и паломники.

Бари — столица Апулии, а Базилика Святителя Николая — ее сердце. Раньше русская речь часто звучала повсеместно. Паломники из России стремились в Бари, чтобы поклониться одному из самых почитаемых в Православии святых. В этом году все иначе. Но нет сомнений, что итальянские прихожане вспомнили в молитвах своих русских друзей.

Сейчас руководство Апулии готовит целую программу социально-экономического «перезапуска» региона после пандемии. Для ее разработки Микеле Эмилиано привлек на общественных началах амбициозную команду, состоящую из семи представителей абсолютно разных сфер: от вирусологии до мира высокой моды.

«Их точка зрения очень авторитетна, их опыт, человеческие и профессиональные качества представляют для нас прекрасную возможность расширить наши горизонты», — заявил Микеле Эмилиано.

С начала пандемии в Апулии было выявлено 4467 случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего в Италии — почти 230 тысяч). Случаев смертей от новой болезни — 491 (в стране — 32 тысячи). Однако суточный прирост заражений и смертей в последнее время неуклонно идет на спад.

Это стало возможным благодаря целому комплексу мер, принятому властями региона. Помощь апулийцам пришла из России — cемья православных меценатов Гурьевых взяла на себя расходы по приобретению медицинских препаратов и средств защиты. Хирургические маски и защитные экраны, медицинские халаты и комбинезоны, термометры, очки, средства дезинфекции, одноразовые шприцы общей стоимостью около 700 тысяч евро и массой 8 тонн прибыли в Апулию из Китая 24 апреля.

«Апулийцы всегда смогут рассчитывать на эту связь, — отреагировал на жест российских бизнесменов губернатор Эмилиано. — Потому что такова природа русского народа и это наша дружба».

Помощь итальянскому региону стала возможна благодаря тому, что Эмилиано обратился с просьбой к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Участие же семьи Гурьевых — логичное продолжение работы по упрочению связи с этой итальянской провинцией. В столице Апулии — городе Бари — хранятся мощи одного из самых почитаемых в России и мире святых — Николая Чудотворца.

В 2017-м году благодаря договорённостям между Патриархом Кириллом и Папой Римским Франциском в Россию была принесена часть мощей Святителя Николая. Тогда за два месяца святыне смогли поклониться 2,5 миллиона верующих. Заботы по организации принесения мощей взяла на себя семья Гурьевых. Уже более 12 лет меценаты поддерживают и организацию Патриарших паломнических поездок в Бари на дни памяти Святителя — 22 мая и 19 декабря.

«Ежегодно поклониться мощам святого Николая приезжают тысячи россиян. И как только мы победим коронавирус, паломничества возобновятся, и в Бари вновь будет слышна русская речь и православная молитва, — говорит заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро Андрей Григорьевич Гурьев. — Врачи говорят, что одно из условий, необходимое для преодоления пандемии — разобщение, самоизоляция. Это вынужденная мера. Но именно сегодня мы разобщённость физическую преодолеваем духовным единением. И проходим таким образом проверку на прочность наших принципов и нравственных ценностей. Только объединившись, человечество преодолеет эту страшную болезнь».

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