Воронеж, , 13:15 — REGNUM Новый полигон для проведения занятий по боевой и специальной подготовке будет обустроен в Воронежской области для Вислинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«Для организации и проведения занятий по боевой и специальной подготовке личного состава Вислинской мотострелковой дивизии в Воронежской области будет создан новый полигон общей площадью более 50 кв. км», — сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

На территории полигона планируется разместить более сотни объектов: танкодромы, автодромы, вододромы, войсковое стрельбище, тактические и множество других объектов. Здесь будут обустроены мультимедийные мишенные комплексы, которые позволят отрабатывать ведение стрельбы. Учебные занятия экипажи танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, расчёты гаубиц Мста-С, Мста-Б, реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» смогут проводить здесь занятия как в дневное, так и в ночное время. На новом полигоне планируется проводить отборочные этапы конкурсов Армейских международных игр.