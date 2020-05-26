Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что карантин в Литве может быть продлён до конца июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 мая. Об этом он заявил в Сейме Литвы.

«Сейчас предлагается до конца июня, но каким будет решение правительства, посмотрим», — сказал Сквернялис, отметив, что в среду, 27 мая, правительство намерено утвердить эпидемиологические критерии, которые чётко будут регламентировать, когда режим карантина необходим.

В Литве карантин в связи с новой коронавирусной инфекцией введён с 16 мая.