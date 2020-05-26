Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM В Петербурге снизилась средняя собираемость оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил 26 мая глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, как правило петербуржцы являлись очень дисциплинированными плательщиками и по итогам года показывали среднюю собираемость по городу выше 97%. Это был один из самых высоких уровней собираемости в РФ.

«Сбор платежей за апрель 2020 года составил более 84%», — сообщил Борщев. Он признал, что из-за коронавирусной пандемии эти показатели претерпели «некоторые изменения».

Ведомство попыталось увеличить собираемость. «Мы в счетах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от ГУП «ВЦКП» размещаем информацию о возможности онлайн-оплаты жилищно-коммунальных услуг», — пояснил чиновник.

Кроме того, со Сбербанком достигнута договоренность о предоставлении управляющим компаниям бесплатных терминалов для безналичной оплаты услуг ЖКХ прямо на дому. Во Фрунзенском районе система уже заработала.

Некоторые ТСЖ и УК идут еще дальше: снабжают жителей бесплатными масками и перчатками, чтобы заманить в банки для оплаты счетов.

«К счетам некоторые управляющие компании прикрепляют средства индивидуальной защиты — одноразовые маски и перчатки — чтобы граждане могли сходить в банк и оплатить услуги ЖКХ», — рассказал Виктор Борщев.

В целом, по его словам, уже «наблюдается положительная динамика», и к 22 мая собираемость по отношению к апрельским показателям повысилась.

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