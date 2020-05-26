Пермь, , 13:13 — REGNUM В Пермском крае сеть аптек «Планета здоровья» с 27 мая начнет продажу защитных масок по льготной цене, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Льготниками станут пожилые пермяки. Для граждан старше 65 лет стоимость маски составит десять рублей. Акция организована при поддержке правительства региона.

Напомним, ранее Пермское УФАС сообщило о том, что маски подешевели вдвое, однако их стоимость по-прежнему остается высокой. На 21 мая цена одной маски в аптеках составляла 26 рублей.

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