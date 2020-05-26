Симферополь, , 13:13 — REGNUM Из-за коронавируса в Крыму под медицинским наблюдением находятся 2260 человек. Об этом 26 мая на брифинге о ситуации с распространением новой инфекции в РК сообщил министр республиканский министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

«Всего под меднаблюдением в республике остаются 2260 человек. Из 349 положительных на СOVID-19 продолжают лечение 186 человек в медицинских организациях республики, один заболевший направлен на лечение в Севастополь — это военнослужащий», — рассказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у трёх человек. Всего с начала пандемии подтверждено 349 положительных тестов на новую инфекцию, 11 человек скончались, при этом причиной смерти троих пациентов стал именно COVID-19. Четыре пациента, госпитализированных с коронавирусом, находятся в тяжёлом состоянии

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