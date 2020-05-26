Томск, , 13:10 — REGNUM В Томске из-за вспышки коронавирусной инфекции закрыто на 14-дневный карантин пульмонологическое отделение больницы № 3. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в областной администрации.

Коронавирус выявили у нескольких пациентов пульмонологического отделения, переведённых из респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2. При поступлении их анализы были отрицательными. Инфекция подтвердилась через несколько дней после повторно взятых ПЦР-тестов.

Всего в отделении установлено 20 случаев заражения коронавирусом: у 11 пациентов и девяти медиков. Всех пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 перевели в респираторный госпиталь МСЧ № 2.

Четверо медработников госпитализированы, у остальных нет симптомов, они находятся под медицинским наблюдением на дому.

Все пациенты и сотрудники пульмонологического отделения, у которых не выявили SARS-CoV-2, находятся на 14-дневном карантине. Смывы на коронавирус у них берутся регулярно.

В помещениях пульмонологического отделения провели дезинфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 26 мая подтверждено 564 случая заражения коронавирусом.

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