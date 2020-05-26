Тегеран, , 13:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено 1 787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая рассказал официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Также он уточнил, что ввиду данного обстоятельства «общее число заразившихся достигло 139 511».

Кроме того, Джаханпур рассказал, что за этот же период 57 человек умерли от COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов от данного заболевания стало 7 508 человек. При этом он отметил, что за время пандемии в Иране 109 437 пациентов выздоровели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире на сегодняшний день превысило 5,5 млн человек.