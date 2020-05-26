Майкоп, , 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек. Он подозревается в халатности, сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса. В результате, в Красногвардейском районе заразились более 160 жителей, один из которых — 27-летний молодой человек — умер в ночь на 21 мая.

Установлено, что подозреваемый нарушил указы главы Адыгеи, предписывающие органам местного самоуправления принимать меры для ограничения свободного перемещения граждан и автомобилей, и допустил въезд машин в аул Бжедугхабль.

Кроме того, глава Садовского поселения не принял нужных мер к соблюдению запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей, а также не выполнил прямое предписание регионального оперативного штаба исключить скопление граждан на кладбищах. Это, как считает следствие, привело к массовому заражению коронавирусом участников похорон, а затем их родственников и знакомых.

Как сообщало ИА REGNUM, на этом фоне глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов подал в отставку. Выборы нового руководителя муниципалитета запланированы на 3 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19