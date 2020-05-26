Ивдель, Свердловская область, , 12:59 — REGNUM В Свердловской области упразднят три населённых пункта в Ивдельском районе. Соответствующий проект закона внесли в заксобрание региона.

Ликвидации хотят подвергнуть посёлки Нагорный, Пристань и Юрта Курикова. Ранее упразднение населённых пунктов одобрила гордума Ивделя.

В законопроекте указано, что посёлки «утратили признаки населенного пункта и не имеют перспективы дальнейшего развития». Проект закона обсудят в профильном комитете заксобрания, после чего рассмотрят на плановом заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале упразднили посёлок Шихан. В нём долгое время никто не жил.

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