Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Более четверти петербургских тепловых труб остаются изношенными. Об этом сообщил 26 мая глава комитета по энергетике Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, 28% городских теплосетей вышли за нормативный срок своего использования. При этом на территории АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» таких сетей — почти половина инфраструктуры, а на территории ГУП «ТЭК СПб» — около 23%.

В 2020 году предполагается провести внутритрубную диагностику на 9,7 км сетей, на 870 км сетей провести экспертизу промышленной безопасности, санацию внутренней поверхности — на 3,6 км трубопроводов. Это позволит продлить срок службы сетей, утверждает Бондарчук.

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