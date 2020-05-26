Москва, , 12:54 — REGNUM Власти Москвы не рассматривают «амнистию» штрафов за нарушение режима самоизоляции. Об этом 26 мая сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он рассказал, что существует система оспаривания штрафов.

«А полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем», — сказал он.

По его словам, есть москвичи, которые нарушают «не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно».

Как сообщало ИА REGNUM, проблема несправедливо назначенных штрафов в Москве стоит остро. Это следует из многочисленных обращений жителей города в СМИ, а также сообщений в социальных сетях и отзывов о работе приложения «Социальный мониторинг».