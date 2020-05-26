Оренбург, , 12:53 — REGNUM В Оренбурге по решению суда из аварийного дома выселили семью из шести человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Оренбургской области.

По данным ведомства, здание требует сноса, а жильцы не желали добровольно вывозить вещи, хотя фактически уже не проживают в данном доме. Он давно признан непригодным для проживания, а всем жителям выделялись средства на приобретение новых квартир. Одна семья не торопилась вывозить свое имущество из аварийного здания.

В службу судебных приставов поступил документ на исполнение решения суда о выселении. Жильцов предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) в случае уклонения от исполнения судебного решения.

Семья продолжала оттягивать момент переезда в новую квартиру, поэтому сотрудники УФССП по региону выехали по адресу и помогли вынести вещи.