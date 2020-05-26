Рамалла , , 12:55 — REGNUM Власти Палестины открыли церкви и мечети на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом 26 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Религиозные учреждения стали доступны для верующих спустя три месяца после введения карантинных мер, принятых для преодоления угрозы распространения коронавируса.

Мечети и церкви могут принимать не более 50 верующих, дабы минимизировать угрозу заражения. Все они должны соблюдать строгие меры социального дистанцирования.

Министр туризма Палестины Рула Маайя позитивно оценила решения правительства страны, подчеркнув, что данный шаг является свидетельством возвращения к нормальной жизни.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, распространившаяся на весь мир, привела к массовым карантинным мерам, нанесшим серьезный удар по мировому туризму.