Оренбург, 26 мая 2020, 12:43 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 26 мая, референс-центр подтвердил 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.
В Оренбуржье с начала пандемии COVID-19 лабораторно подтверждено в общей сложности 1 654 случая заражения коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 85 носителей SARS-CoV-2. Темп прироста случаев заражения составил 3,4.
Среди зараженных пациентов превалирует взрослое население — 91,2%. В структуре клинических проявлений на момент выявления носителей корона вируса внебольничные пневмонии составили 20,8%; острые респираторные инфекции, бронхит — 34,7%. Клинические симптомы заболевании отсутствовали в 44,5% случаев.