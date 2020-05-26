Челябинск, , 12:39 — REGNUM В Челябинской области энергетики восстановили электроснабжение, прерванное ураганным ветром 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Урал» — «Челябэнерго».

К утру 26 мая был окончен весь объём работ. В основном энергетики работают по точечным заявкам жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, без света остались примерно 8 200 человек. Стихия затронула 27 населённых пунктов Южного Урала.

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