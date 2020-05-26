Красноярск, , 12:41 — REGNUM В Красноярском общественном транспорте будут проведены массовые рейды по проверке соблюдения пассажирами масочного режима. Об этом со ссылкой на министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова сообщает региональный портал Newslab.ru.

Проверять соблюдение гражданами требований по обязательному ношению масок в местах скопления людей — автобусах, супермаркетах и других — будут сотрудники полиции и Росгвардии. По словам Димитрова, сотрудники силовых структур «будут вести разъяснительную работу и штрафовать нарушителей».

Министр также сообщил, что на оперативном штабе, проводимом губернатором Красноярского края Александром Уссом 25 мая, обсуждалось, что край пока не может перейти на новый уровень по снятию ограничений в условиях COVID-19, поскольку «у населения нет привычки соблюдать масочный режим». Реально маски сейчас носят не более 40−50% людей и потому в крае такая статистика.

«Наблюдаем небольшой рост заболевших и не можем пойти на послабления, пока у людей маски не войдут в привычку», — отметил Димитров.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом. А всего в Красноярском крае по состоянию на 26 мая коронавирус был выявлен у 3558 человек. Общее число выздоровевших достигло 755. Скончались 28 пациентов.

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