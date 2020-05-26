Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону представлен проект непрерывного экологического парка. Зона отдыха «Первая миля» появится вдоль реки Темерник, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В Ростове-на-Дону создадут экопарк Rostov-gorod.ru

Как ожидается, зона отдыха соединит парк имени Октября и Ростовский-на-Дону зоопарк. На территории экопарка появится переходной мост, площадки для отдыха, будут обустроены малые архитектурные формы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что благоустройство участка прибрежной зоны вдоль реки Темерник, с которого начнётся формирование непрерывного экологического парка, планируется завершить к 1 ноября 2021 года.

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