Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 12:41 — REGNUM Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обрушения балконов многоквартирного жилого дома №20 на Кирочной улице, признанного памятником архитектуры.
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга, а также сотрудники МЧС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло утром 26 мая, обрушились сразу четыре балкона с шестого по третий этаж, обломки рухнули на тротуар и проезжую часть. К счастью, внизу не было ни людей, ни машин, никто не пострадал.
«В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании», — отметили в ведомстве.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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