Москва, , 12:36 — REGNUM Столица РФ вышла на тенденцию к стабилизации ситуации с распространением коронавируса, считает заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом он заявил 26 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Ситуация в России и ситуация в Москве — это две принципиально разные вещи, — призвал не забывать он. — Потому что Москва на протяжении всего пандемического подъёма показывала самые высокие темпы прироста, и самая высокая напряжённость как очага заболевания была в Москве. Даже если мы сравним с десятком основных регионов, где регистрировались наиболее высокие темпы. В настоящий момент можно сказать, что по ключевым параметрам Москва вышла на тенденцию к стабилизации ситуации. И даже с тенденцией к снижению заболеваемости. Мы можем ослабить режим самоизоляции и перейти с одного этапа на другой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выздоровели более 8 тыс. пациентов с коронавирусом.