Кольчугино, Владимирская область, , 12:33 — REGNUM Во Владимирской области с 26 мая в городе Кольчугино отменён карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Анализ показал, что в Кольчугино рост заболеваемости снижается. При этом режим самоизоляции там продолжает действовать.

«Эта положительная тенденция — результат своевременно принятых областным оперативным штабом мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья кольчугинцев. Конечно, выход из карантина не отменяет режима самоизоляции и других санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют сейчас во всей стране и в мире», — прокомментировал Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области выявлено 2379 случаев заражения коронавирусом, в том числе 57 — за последние сутки.

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