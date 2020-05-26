Кольчугино, Владимирская область, 26 мая 2020, 12:33 — REGNUM Во Владимирской области с 26 мая в городе Кольчугино отменён карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.
Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин. Анализ показал, что в Кольчугино рост заболеваемости снижается. При этом режим самоизоляции там продолжает действовать.
Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области выявлено 2379 случаев заражения коронавирусом, в том числе 57 — за последние сутки.
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