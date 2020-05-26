Москва, , 12:33 — REGNUM Мобильный идентификатор, которым предлагается снабдить российских граждан, будет работать на основе технологии, опробованной в период действия цифровых пропусков. Об этом заявил 26 мая глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев в ходе брифинга.

«Технология, которая была отработана в рамках цифровых пропусков, позволяет нам рассчитывать, что можно запускать мобильное приложение, которое станет дополнением к существующему бумажному паспорту и позволит в девяти случаях из десяти этот паспорт не доставать», — сказал Шадаев.

Он добавил, что приложение — мобильный ID или мобильный идентификатор — будет работать подобно тому, как совершаются покупки с помощью привязанного к платёжной карте смартфона. Как и в случае с цифровыми пропусками, по требованию можно будет показать QR-код. Код будет считан, данные поступят в информационную систему.

Отметим, ряд экспертов считает проект электронного паспорта преждевременным. Они предупреждают о серьёзных рисках при отсутствии реальной инфраструктуры. В системе QR-пропусков, которую предложено взять за основу, выявлены «дыры», что означает критический риск утечек данных.

Как сообщало ИА REGNUM, Шадаев заявил также, что персональные данные граждан, полученные во время действия цифровых пропусков, будут удалены.

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